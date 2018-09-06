Участников банкета в Константиновском дворце госпитализировали с отравлением

Гости Константиновского дворца после ужина переселились на больничные койки. У них нашли кишечную инфекцию.

Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, на пищевое отравление пожаловались сотрудники компании «Русь», которые в числе прочих гостей участвовали в банкете на 520 персон в Константиновском дворце вечером 29 августа. Тошноту, слабость, боли в животе и проблемы со стулом гости почувствовали через сутки, к вечеру 30-го. Последний заболевший поступил накануне. Всего на данный момент госпитализированы девять человек.

Банкет обеспечивал ресторан отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St Petersburg. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу гостиницы.

Пострадавшие от острой кишечной инфекции до Константиновского дворца посещали и другие места общественного питания. Накануне, 28 августа, они ужинали в ресторане «Гимназия» на Конногвардейском бульваре, а в день отравления позавтракали и пообедали в цирке на Фонтанке.

Специалисты Роспотребнадзора проверяют поставщиков питания, в том числе ресторан отеля Four Seasons и «Гимназию». Данных о положительных пробах на вирусы пока нет.

29 августа тридцать участников Молодежного конгресса Росатома пожаловались на пищевое отравление после ужина в гостинице «Прибалтийская». У работников аутсорсинговой компании, которая обслуживала мероприятие, и больных специалисты Роспотребнадзора выявили норовирус.