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Власть
06.09.2018 12:24
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«В конечном итоге Путин несет ответственность». Британский министр обвинил российского президента в отравлении Скрипалей

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери лежит на Владимире Путине. Как пишут «Ведомости», об этом министр сказал 6 сентября в интервью утренней программе Today на BBC. 

Накануне премьер-министр Тереза Мэй заявила, что приказ об убийстве Скрипаля был отдан «на высшем уровне», однако отказалась обвинять в этом лично Путина. 

«В конечном итоге он [Путин. – Прим. ред.] несет ответственность, поскольку является президентом Российской Федерации, и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой, ГРУ, через Минобороны. Не думаю, что кто-то сможет сказать, что Путин не контролирует свое государство. Он намеренно окружил себя действующими и бывшими разведчиками, силовиками, как их называют в России... В итоге, несомненно, он несет ответственность. Он – лидер этого государства»», – заявил сегодня Уоллес.

Министр по вопросам безопасности уточнил, что Великобритания ответит на провокации России «в пределах закона и тонкими действиями», не уточнив — какими именно. Накануне Тереза Мэй говорила об усилении антироссийских санкций.

Справка:

Напомним, 5 сентября прокуратура Великобритании предъявила обвинения в отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову. Британский премьер-министр заявила, что они являются сотрудниками ГРУ (переименовано в Главное управление Генштаба Вооруженных сил России в 2010-м). «Фонтанке» удалось выяснить некоторые подробности жизни подозреваемых в России. 

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно- паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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