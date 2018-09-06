«В конечном итоге Путин несет ответственность». Британский министр обвинил российского президента в отравлении Скрипалей

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери лежит на Владимире Путине. Как пишут «Ведомости», об этом министр сказал 6 сентября в интервью утренней программе Today на BBC.

Накануне премьер-министр Тереза Мэй заявила, что приказ об убийстве Скрипаля был отдан «на высшем уровне», однако отказалась обвинять в этом лично Путина.

«В конечном итоге он [Путин. – Прим. ред.] несет ответственность, поскольку является президентом Российской Федерации, и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой, ГРУ, через Минобороны. Не думаю, что кто-то сможет сказать, что Путин не контролирует свое государство. Он намеренно окружил себя действующими и бывшими разведчиками, силовиками, как их называют в России... В итоге, несомненно, он несет ответственность. Он – лидер этого государства»», – заявил сегодня Уоллес.

Министр по вопросам безопасности уточнил, что Великобритания ответит на провокации России «в пределах закона и тонкими действиями», не уточнив — какими именно. Накануне Тереза Мэй говорила об усилении антироссийских санкций.