Лечить нельзя стабилизировать. Чтобы удержать отходы «Красного Бора», нужны еще полмиллиарда

Полигону «Красный Бор» обещана рекультивация, но жидкая «химия» ждать не будет. Пока проект очистных сооружений продирается через госэкспертизы, на временные дамбы вокруг ядовитых озёр хотят выделить еще полмиллиарда рублей.

Полигон "Красный бор"/Архив/"Фонтанка.ру"

Проект очистки полигона «Красный Бор», который уже провалил одну государственную экспертизу, на уходящей неделе снова представили общественности. Экологи с воодушевлением признали: довели до ума. Но обрадовались рано, 4 сентября в Доме культуры поселения Никольское их позвали обсудить еще и строительство новых дамб вокруг полигона. Прежде чем избавиться от токсичного балласта, в кислоту хотят спустить ещё полмиллиарда рублей, сделали вывод активисты.

«Очень рад видеть вас снова», – взял слово замдиректора полигона Андрей Горький. Начал без огонька. Общественные слушания отрывали его от отпуска, к тому же второй день гладким быть не обещал. В зале набралось едва ли человек сорок интересующихся, смотрели настороженно. Накануне взгляды были более благожелательными: на публичное обсуждение выносили проект по очистке отходов.

В сентябре прошлого года к идее очищать отходы из ядовитых котлованов и частично сваливать их обратно, постепенно опустошая, отнеслись прохладно. Правда, критиковали бережно: да, излишне медленно, но всё же первый шаг к рекультивации. Разработанная компанией «РАОПРОЕКТ» документация со сметой в 488 миллионов рублей ушла на государственную экологическую экспертизу и не прошла её. К новой попытке замечания учли. Вторичные отходы после работы очистных – ежегодно порядка 21 тонны рассола – не будут возвращать в карты, а отправят на установку вакуумного выпаривания. Там их доведут до состояния сухой соли и разместят на соответствующих полигонах. Выбросов в атмосферу нет, заверяют разработчики и добавляют, что также предусмотрена дополнительная очистка для поверхностных сточных вод.

«После активного обсуждения проекта даже ранее несогласные высказались «за» его реализацию в ближайшее время», – хвалится заказчик на своём сайте. Казалось бы, до строительства рукой подать, но на деле всё сложнее.

«Очистные не прошли государственную экспертизу – их завернули. А почему бы их не завернуть второй раз? Для того, чтобы включить в план финансирование, нужно не только экологическую экспертизу пройти, но и госэкспертизу. Она будет проверять смету», – в разговоре с «Фонтанкой» замгендиректора полигона Горький с прогнозами осторожничает – «Непредсказуемо».

На городских бюджетных слушаниях на следующий год деньги чиновники просят для защиты «Красного Бора» от посягательств беспилотников террористов и активистов, а не на очистные. По самому оптимистичному сценарию строительство четырёх насосных станций, резервуара-отстойника, подземного резервуара для жидких отходов и здания для установки вакуумирования раньше 2020 года не начнут. И хорошо, если успеют возвести всё за положенные два года. Опустошить самую переполненную 64-ю карту предполагалось за 13 лет. С новшествами к 2024-му, до которого рассчитана федеральная экологическая программа, с рекультивацией едва ли уложатся.

Внимание сверху скорее тревожит: Путина поминают не раз, но в полголоса, не громче говорили и о его встрече с финским президентом в Сочи. Однако пока желания извернуться, но выполнить рекультивацию в срок, не чувствуется. От конструктивных предложений обещают не отмахиваться и заверяют: к могильнику и неиссякаемому финансированию допускают не только избранных.

– Хочешь попробовать – пробуй, – воодушевляет Горький, но тут же предостерегает: – Только сначала опыт за свой счёт. Привези, установи, получи результат и, может быть, тогда получишь бюджетное финансирование. А так все равны.

К слову, желающие в зале были, но пока не в качестве претендентов, а скорее наблюдателей. За демократическими ценностями шаткое «может быть» не пропустили.

«Реабилитация всегда выполняется в два этапа. Сначала делаются неотложные мероприятия: обеспечить безопасность, снизить риск аварий. И только после того, как мы стабилизируем состояние больного, мы сможем вызывать хирурга или сами стать хирургами и приступить к лечению», – подобрался было к неприятному Горький, но решил ещё немного рассказать о непростом преобразовании госпредприятия в государственное казённое учреждение. Смена формы стала новостью разве только для организаторов слушаний, которыми занимается администрация: табличка на столе устарела на несколько месяцев. На достигнутые успехи слушатели реагировали вяло. При упоминании понтонов, которые теперь видно даже на снимках из космоса, послышалось хмыканье. Укладывать их начали два года назад, чтобы защитить резервуары от осадков. Воду, которая могла бы повысить и без того высокий уровень в резервуарах, регулярно откачивают насосами, но некоторые активисты продолжают сомневаться: «накидали лишнего мусора в и так переполненные колодцы, еще и больше 100 миллионов за это заплатили». Не впечатлили укрытия и Контрольно-счётную палату. Не крытые края дамб, на которые указывали в КСП, также видны на представленных снимках. С появлением на экране дамб зал оживился.

«Замечательные зелёненькие дамбы, но вблизи не очень», – подвёл к главному Андрей Горький и признался, что ситуация серьёзная.

Речь идет о многострадальных дамбах обвалования двух из пяти открытых на полигоне карт – №64 и 68. На них приходится 400 из 500 тысяч кубов жидких отходов, говорят в дирекции. «Фонтанка» подробно писала о том, во что вылилась их реконструкция в 2014 году. Ещё при прошлом руководстве полигона ремонтом занималась компания «Экоградстрой» по проекту «Проектводстроя» 2009 года. Цена контракта составила 23 миллиона рублей без учёта остальных работ. По версии следствия, часть бюджетных денег осела в чужих карманах. Через год свежеукреплённые дамбы начали осыпаться. Сейчас они близки к аварийному состоянию. Полиция продолжает интересоваться документами четырёхлетней давности.

«Трещины, размывы – сами видите, – со вздохом указывает на экран замглавы полигона и напоминает. – «Лепили не мы». В дирекции, говорит, делают, что могут, но своими силами не справляются. Проект капитального ремонта разработал всё тот же автор «РАОПРОЕКТ». Суть в том, чтобы окружить дамбы противофильтрационной защитой (ПФЗ) с заходом до глины на глубину порядка полуметра, а от этого экрана насыпать новые валы – выше, прочнее нынешних и без использования раскритикованного в заключении ЗАО «Управление-15 Метрострой» от 2015 года песка. Материалом указан ГУТ – грунт укрепленный техногенный. Готовить его будут из глины месторождения «Никольское». Старые дамбы частично разберут, чтобы снизить опасность обвалов. Вреда для экологии во время работ не будет, заверил директор «РАОПРОЕКТА» Александр Собко.

Оторопь вызвала смета. В документах, предоставленных для ознакомления в администрацию, указано – 598 миллионов рублей. В опубликованных на сайте компании и направленных экологам – 469. Именно на них и предложил ориентироваться Собко, не объяснив, с чего срезали почти 120 миллионов.

Председатель межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности Виктория Маркова сразу подсказала, что экономить можно было бы на материале, и Собко, по её словам, сам же предлагал, но понимания у заказчика не нашел. Либо «прочный как стекло ГУТ», либо ничего.

«У вас, господин Собко, заключён договор с компанией «Технологии 21 века» – на разработку части проектных материалов, также эта компания будет заниматься изготовлением ГУТ. Этот материал компания предлагает более 10 лет. Для строительства дамб, защитных сооружений, плотин данный материал не применяется. Это технология обезвреживания отходов, причем дорогостоящая, в результате которой получается отход меньшего класса опасности», – заявила Маркова.

Руководитель «Технологии 21 век» Михаил Кнатько смотрел на общественников из первого ряда, в наклоне головы, скрещенных ногах сквозила напряжённость. Извлечённый на полигоне «Красный Бор» токсичный грунт он предлагает пустить на дороги, которые по проекту придётся пересыпать заново – на прежние «наступят» новые дамбы.

«Покупка 20 тысяч тонн глины, плюс деньги на привозку, плюс цемент, плюс дорогостоящий модификатор – отсюда завышенные многократно сметы. Считаю, что это финансовая афера», – вынесла вердикт Маркова, а потом и вовсе поставила под сомнение целесообразность всего проекта. По её подсчётам, необходимость в дамбах отпадёт через два года после того, как заработают очистные. Предложение ускорить их реализацию, казалось бы, закономерно, но вместо этого отходы хотят ещё поконсервировать, а потом потратиться на демонтаж.

«Ну что же вы не нажрётесь никак? Нельзя же так», – воззвала к совести она и под аплодисменты уступила трибуну.

«Давайте не будем считать деньги правительства Петербурга», – напутствовал замглавы администрации Тосненского района Игорь Цай местного депутата Юрия Квашу.

«Вы существенно сократили моё выступление», – признался он, но нашёлся быстро. Заявленное в проекте отсутствие вреда на экологию, по его мнению, голословно, лабораторные испытания технологий отсутствуют, а часть работ проектировали, судя по всему, и вовсе «пальцем в небо». Замечания он перечислял так рьяно, что едва не ввязался в перепалку с Андреем Горьким. Замгендиректора, хоть и является авторитетным учёным, но уклон в геологию не оценил. Предложение проследить путь ядов с полигона через грунтовые и ливневые стоки до колодцев Мишкино, Феклистово, Ульяновки представитель дирекции могильника позже назвал ересью. Идеальных дамб нет, но так они не протекают, говорит он.

– Укрепление дамб необходимо, потому что проекта очистных мы не дождёмся? – уточнил после слушаний корреспондент «Фонтанки».

– Да. Строить что-то капитально, чтобы потом через 10-15 лет что-то разрушать – это нонсенс, но это наша действительность, – с печалью признал Горький и прибавил, что на данном этапе цена его волнует мало, главное – безопасность.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка. ру»