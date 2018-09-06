Фонтан у площади Ленина перекрыли. Его будут поминать три дома и детский сад

Несанкционированный фонтан в Калининском районе Петербурга пытались «выключить» больше трёх часов. Конкурент петергофских достопримечательностей оставил без холодной воды ближайшие дома.

Как сообщили «Фонтанке» в Водоканале, ликвидацию вытекания рядом с площадью Ленина завершили к половине десятого утра 6 сентября. 500-миллиметровая труба фонтанировала три с половиной часа и залила проезжую часть. Несколько маршрутов вынужденно останавливались на противоположной, сухой стороне площади.

Со столбом воды боролись 11 спецмашин и три бригады, которые продолжают сушить дорогу. Место над проблемной трубой обнесено ограждениями, движение рядом с домами №1 и 3 у площади Ленина ограничено. Проезду по Арсенальной набережной и улице Комсомола работы не мешают.

Авария затронула три жилых дома, детский сад и хозпомещение в правой части площади, уточнили в Водоканале. Детский сад водой обеспечен, для остальных пострадавших готовятся организовать временное водоснабжение.