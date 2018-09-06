«РадиоТел-СПб» зашел в «Усть-Лугу»

предоставлено компанией "Radiotel"

Крупнейший оператор сети TETRA в России выиграл конкурс на проведение технического обслуживания существующей сети в морском порту «Усть-Луга» в Ленинградской области и в январе 2018-го подписал соответствующий контракт сроком на два года.

Радиосеть стандарта TETRA на территории комплекса ООО «УК «СИБУР-Портэнерго» по перегрузке сжиженных углеводородных газов построена в 2013 году компанией «Энвижн Груп» при участии «РадиоТел-СПб». Она предназначена для обеспечения надежной оперативной радиосвязью всех служб, непосредственно задействованных в производственном процессе комплекса.

Специфика объекта на территории комплекса в «Усть-Луге» - эксплуатация сети в условиях повышенной взрывоопасности. С учетом этого, для радиосвязи используется профессиональное оборудование более высокого класса взрывозащищённости, соответствующего стандартам ATEX и IEC-Ex. Надёжную и безопасную эксплуатации, а также оперативность решения штатных и внештатных задач обеспечивает высококвалифицированный персонал РадиоТел-СПб, прошедший обучение и авторизованный в компаниях-производителях DAMM и Sepura.

"Морской торговый порт «Усть-Луга» – ключевой порт на Северо-Западе России для перевозки нефтепродуктов и газа. Это стратегический объект для экономики России, – говорит генеральный директор АО «РадиоТел-СПб» Сергей Бирюков. – Для нашей компании рынок обслуживания таких технологичных объектов является одним из самых приоритетных и перспективных».

Напомним, что стандарт TETRA является основным стандартом для систем профессиональной транкинговой радиотелефонной связи. Это прежде всего современный цифровой стандарт, разработанный на основе технологии GSM и ориентированный на создание систем связи эффективно и экономично решающих задачу гибкой коммуникации между различными группами пользователей с обеспечением многоуровневой приоритезации вызовов и защищенности информации.

Справка

АО «РадиоТел-СПб» – один из крупнейших операторов профессиональной радиосвязи стандарта TETRA по географии и числу абонентов в России. Компания является постоянным партнером государства по реализации масштабных телекоммуникационных проектов – таких, как саммит АТЭС-2012 во Владивостоке, Олимпиада Сочи-2014, саммит G-8 в Петербурге, Петербургский международный экономический форум, Парад Победы в Москве.

Разместить "Новость компании" онлайн