«Наклоняй ведро резко!» Лукашенко лично руководил сбором 60 тонн «немецкого картофеля с белорусскими нотками» на своем участке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко насобирал на своем «приусадебном участке» 60 тонн картошки и 42 тонны арбузов. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Огород Лукашенко раскинулся на площади в 1,5 га, выращивают там три сорта картофеля – «Уладар», «Королева Анна» и «Сатина». «Примечательно, что сорт "Уладар" выведен белорусскими агрономами», – с особой гордостью отмечается в сообщении о трудах Лукашенко. Остальные сорта – немецкие, однако с «белорусскими нотками» из-за адаптации к местным условиям. На записи, опубликованной пресс-службой, видно, что Лукашенко лично принимал участие в сортировке клубнеплодной культуры. Правда, в основном президент все же занимался руководством. Например, объяснял девушкам, как правильно наклонять ведро с картошкой. В сообщении пресс-службы не уточняется, кто все те многочисленные молодые люди, которые, собственно, и собирают урожай на участке президента. Больше всего это похоже на выезды студентов «в поля» в советские времена.

Выращивает белорусский президент и бахчевые — их удалось насобирать 42 тонны. «Порадовали и арбузы, которым нетипично знойные для Белоруссии несколько летних недель пошли только на пользу – добавили вкуса и аромата. В этом Александр Лукашенко и его помощники по уборке урожая смогли убедиться прямо в поле, продегустировав сладкую ягоду», – говорится на сайте Лукашенко.