Петербуржцы пожаловались на «нечто маслянистое» у Володарского моста. За пятном гнались 10 км

Нетипичные переливы на воде у Володарского моста заметили горожане утром 6 сентября. Пятно уверенно двигалось в сторону Финского залива, но специалисты подведомственного Смольному «Пиларна» оказались проворнее течения.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «что-то маслянистое» на поверхности Невы заметили утром 6 сентября. Камеры очевидцев запечатлели пятно, проплывающее под Володарским мостом. Одновременно с этим заявка поступила в комитет по природопользованию Смольного, но отправленный на место ГУП «Пиларн» ничего подозрительного в Невском районе уже не нашёл.

В поисках пятна специалисты осмотрели больше 10 километров по течению. Поймать загрязнение удалось уже под Большеохтинским мостом, на полпути к Невской губе. Следующим этапом станет его устранение и обработка поверхности воды.