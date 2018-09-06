Кубок Континентов по танцам на колясках пройдет в Петербурге, несмотря на санкции

В Санкт-Петербурге 7 сентября откроется десятый, юбилейный турнир Кубок Континентов по танцам на колясках. Впервые на турнире будут предложены две новые дисциплины – соревнования в категории «Дети от 7 до 12 лет» и соревнования по технике исполнения.

Второй год подряд турнир не будет иметь статуса «Кубок мира» по линии Международного Паралимпийского комитета в связи с продолжением действия санкций в отношении российских паралимпийцев. Тем не менее, как рассказали организаторы, было принято решение не отменять традиционные соревнования, которые уже десять лет являются одним из главных стартов сезона перед чемпионатом Мира и чемпионатом Европы. Впервые в истории турнир будет проходить с официальным статусом «международные» не под эгидой Международного Паралимпийского комитета, а при поддержке Международной Федерации колясочников и ампутантов IWAS, которая ведет большую работу по развитию спорта инвалидов во всем мире.

«Санкции в отношении российских паралимпийцев на сегодняшний день не сняты, поэтому Кубок Континентов остается единственной возможностью посоревноваться со спортсменами из других стран мира, ведь у нас сейчас нет права участвовать в турнирах за рубежом. Иностранные спортсмены откликнулись на призыв поддержать нас и приедут в Петербург, зная, что за свои результаты они не получат рейтинговых баллов. Мы ценим этот дружеский шаг», – сказали в Федерации спортивных танцев на колясках России.

С 7 по 9 сентября на Кубок Континентов приедут около 200 спортсменов из 9 стран мира и разных регионов России. Свое участие подтвердили танцоры из Белоруссии, Италии, Израиля, Казахстана, Кореи, Сербии, Польши, Финляндии, впервые на турнир приедут спортсмены из Кыргызстана.

Зрители увидят традиционную программу – спортивные пары будут соревноваться в европейской, латиноамериканской и произвольной программах, разыграют медали мужчины и женщины в сольных программах, первый раз пройдут официальные соревнования среди юниоров от 13 до 16 лет (дисциплина включена в список международных с 2018 года), сильнейшие будут выявлены в красочных соревнованиях ансамблей.

Помимо традиционных дисциплин впервые и только на Кубке Континентов будут предложены две новые дисциплины – соревнования в категории «Дети от 7 до 12 лет» и соревнования по технике исполнения.

Соревнования в категории «Дети от 7 до 12 лет» пройдут в тестовом режиме. «Мы решили сосредоточиться на подготовке детей и юношества. Впервые будут выступать дети, это важно для ребят с инвалидностью для их адаптации, это важно родителям, которые нередко гиперопекают детей, а надо дать им возможность развиваться», – сказала Елена Лозко, президент Федерации спортивных танцев на колясках в России.

Петербург будут представлять участники танцевальных коллективов школ «Озерки» и «Динамика», которых опекает Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ». В фонде «Фоннтанке» рассказали, что ребята активно готовятся к соревнованиям. Этому способствует и то, что юным танцорам в последнее время «ТОЧКА ОПОРЫ» передала семь новых танцевальных колясок, которые удалось приобрести благодаря пожертвованиям. «Настрой хороший, все готовы бороться!», – заверила тренер ребят Дарина Лобзова

Кубок Континентов пройдет в Конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум». Вход свободный. Ознакомится с расписанием соревнований можно на сайте турнира.