У Музея Достоевского прибавилось площади. Фонд Андрея Якунина выкупил квартиру по соседству с музеем писателя

Музей писателя Федора Михайловича Достоевского в Петербурге безвозмездно получит дополнительную площадь. Фонд «Петербург Достоевского» выкупил для этого квартиру № 36 в доме 5/2 в Кузнечном переулке, сообщили 6 сентября в пресс-службе организации. Она расположена на третьем этаже, на одной лестнице с действующим музеем писателя.

В рамках сделки купли-продажи фонд купил для жителей две новые квартиры в жилом комплексе «Царская столица». Сумма сделки не раскрывается.

Новые площади будут использоваться под офисные нужды музея – туда сможет перебраться часть сотрудников вместе со своими рабочими столами, стульями и шкафами. Также они будут задейтсованы для ре-экспозиции. «Это крайне трудоемкий процесс, требующий физического пространство для маневра. Часть экспонатов снимается и переносится в новую квартиру на хранение, а новые экспонаты вывешиваются в экспозиционные залы», – объяснили в пресс-службе.

Как пояснили в организации, приобретение квартиры положит начало расширению музея и подтвердит «серьезность намерений» организации по поводу строительства нового здания к 200-летнему юбилею писателя. «Несмотря на то что у нас пока нет стопроцентной уверенности и официального подтверждения сроков получения постановления городского правительства о выделении земельного участка под строительство, что ставит под вопрос реализацию проекта в срок, наши меценаты все равно готовы вкладывать собственные средства в реализацию проекта», – отметил исполнительный директор фонда Владислав Смирнов.

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд «Петербург Достоевского», одним из трех совладельцев которого является Андрей Якунин, вложит 700 млн рублей в строительство 5-этажного корпуса музея писателя в Кузнечном переулке. Новый корпус планируют построить к 2021 году. Там разместятся театральный и лекционные залы, интерактивная библиотека, литературное кафе, книжный магазин и зимний сад.

Однако проект не вызвал понимания у градозащитников. Сейчас площадка для будущего здания является сквером между домами 5 и 9 в Кузнечном переулке.