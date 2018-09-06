«Корень проблемы в его аморальности». Сотрудник администрации президента США рассказал о «сопротивлении» Трампу внутри Белого дома

Издание The New York Times опубликовало анонимную колонку одного из «высокопоставленных сотрудников администрации Дональда Трампа». Он уверяет, что в Белом доме существует мощная оппозиция, которая сопротивляется действиям президента.

«Корень проблемы в аморальности президента. Все, кто с ним работают, знают, что он не привержен никаким принципам при принятии решений», – говорится в колонке. Якобы многие в Белом доме это понимают и пытаются саботировать решения Трампа.

Сам американский президент уже отреагировал на публикацию — как обычно, в своем Twitter. Сначала он написал всего лишь одно слово: «Измена?» Затем потребовал от New York Times раскрыть имя автора колонки в целях «национальной безопасности».

С критикой публикации выступила и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Человек, стоящий за этой статьей, решил обмануть, а не поддержать должным образом избранного президента Соединенных Штатов. Он не ставит страну на первое место, но ставит себя и свое эго впереди воли американского народа. Этот трус должен поступить правильно и уйти в отставку», — написала Сандерс в Twitter.

Напомним, 11 сентября в США должна выйти книга журналиста The Washington Post Боба Вудворда о работе администрации Дональда Трампа. Пока были опубликованы только отрывки из нее — в частности, о том, как Трамп требовал убить Башара Асада, а министр обороны по сути саботировал это решение. Книга «Страх: Трамп в Белом доме» основана на множестве часов интервью, записях совещаний, личных дневниках и многом другом. Вудворд прославился серией статей об Уотергейтском скандале — именно их с Карлом Бернстайном расследования заставили уйти в отставку Ричарда Никсона в 1974 году. В Белом доме о книге уже отзываются как о собрании фейков.