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Общество
06.09.2018 11:19
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«90-е забыли?»: За последние 10 лет россиян еще больше стали волновать рост цен и коррупция

Часть проблем, которые волнуют граждан России, осталась неизменной с 1998 года. Об этом говорится в опросе исследовательской организации «Левада-центр». 

По данным социологов, около 72% россиян назвали рост цен одним из своих главных опасений. В 1998 году только 40% опрошенных посчитали это проблемой.

Коррупция и взяточничество все так же волнуют жителей страны. Если 10 лет назад о них говорили 32% респондентов, то сейчас на процент больше. 

Однако за десятилетие резко снизился процент тех, кто озабочен ростом безработицы. Если в 1998-м их было 65%, то в августе 2018-го – 48%. 

Людей волнуют также обнищание населения (52%), экономический кризис и несправедливое распределение доходов (30%). Кроме того, всего за год выросло число тех, кто озабочен экологическими проблемами (с 14 до 25%) и ростом числа уголовных преступлений (с 8 до 15%). Всего 20% респондентов назвали в числе главных своих тревог «кризис морали, культуры и нравственности» и лишь 6% отметили ограничение прав и свобод. 

Исследователи считают, что итоги говорят о росте общего уровня социальной напряженности среди россиян в последние месяцы. 

«Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом. И тут еще пенсионная реформа. Нарушение негласного общественного договора», – считают в аналитическом центре.

Напомним, организация «Левада-центр» внесена в список иностранных агентов.

 

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