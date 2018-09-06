Полузащитник «Зенита» Нобоа объяснил, откуда появилось прозвище Пингвинёнок

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа, выбывший до конца года из-за разрыва крестообразных связок, рассказал, как появилось прозвище Пингвиненок. Напомним, впервые публично так его назвал нападающий Артем Дзюба, а в следующем матче после травмы вся команда вышла в футболках с изображением маленького пингвина.

«Это пошло еще с тех пор, как мы впервые пересеклись с Дзюбой на сборах команды. Все только вышли из отпуска, Артем посчитал, что я полноват и не слишком быстр, стал называть Пингвиненком. Так и пошло. Думаю, вся страна уже знает, что с этим парнем не соскучишься. Мы много времени проводили втроем — я, Дзюба и Кокорин, это мои хорошие друзья. Присутствие Артема помогает «Зениту» не только в футбольном плане, но и в психологическом, он всех заряжает позитивом», – цитирует Нобоа 6 сентября «Спорт день за днем».

Напомним, Кристиан Нобоа порвал крестообразные связки 19 августа в матче 4-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Урала». Это одна из самых тяжелых травм в профессиональном спорте. Восстановление длится от 6 до 9 месяцев. Например, два других футболиста «Зенита», порвавших крестообразные связки в марте, – нападающий Александр Кокорин и защитник Эмануэль Маммана – все еще продолжают восстанавливаться.