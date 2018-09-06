В Подмосковье на встрече с кандидатом в губернаторы произошла стрельба

Встреча с избирателями кандидата в губернаторы Московской области Лилии Беловой закончилась стрельбой. Выстрел в толпу Белова посчитала покушением и написала заявление в полицию.

Как сообщили в штабе Беловой 6 сентября, инцидент произошёл накануне вечером в деревне Мехово Сергиево-Посадского района, где кандидат от «Альянса зелёных» общалась с избирателями. Выстрел услышали под конец мероприятия, когда собравшиеся, среди которых были дети, начали расходиться.

«Ехала «Газель» с рабочими, за ней следовала иномарка, из окна которой и выстрелили. Машина сразу начала сдавать назад, причём в сторону тупиковой дороги. Потом на месте нашли гильзу, похожую на гильзу от травматического оружия. Её передали сотрудникам полиции. Они были на встрече с самого начала. Лилия написала заявление о покушении на неё», – рассказали «Фонтанке» сторонники Беловой.

На странице команды эколога в «ВКонтакте» добавляют, что иномарка сопровождала «Газель» с рабочими, которые готовят площадку под строительство мусорного завода с полигоном. Машина стрелков скрылась, пуля в людей не попала.

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября.