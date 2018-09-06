Государство поддержит «Русал» Дерипаски кредитами и госзакупками
Российские власти готовы выделить средства на покупку продукции «Русала» и кредиты компании Олега Дерипаски, которая попала под санкции. Об этом 6 сентября в интервью Bloomberg TV заявил заместитель министра финансов России Владимир Колычев.
Он подчеркнул, что власти вмешаются, если возникнет необходимость в обеспечении ликвидности компании.
«Если в краткосрочной перспективе появится необходимость в обеспечении некоторой ликвидности "Русала" в той или иной форме, Россия готова вмешаться путем покупки алюминия или кредитами», – сказал Колычев.
Напомним, с апреля 2018-го «Русал» находится под санкциями США. Дерипаске уже предлагали помощь в виде кредитов от государственного Промсвязьбанка, однако олигарх счел условия предоставления займов «грабительскими». На предприятиях миллиардера работают около 60 тыс. человек, и в критической ситуации государству в любом случае придется вмешаться.
Справка:
США в апреле ввели санкции против Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний (в первую очередь, речь идет о En+ и UC Rusal). В американском Минфине заявили, что ограничения могут быть сняты, если Дерипаска потеряет контроль над компаниями. Правда, позже бизнесмен сказал, что условия, предложенные Минфином США, его не устраивают. Таким образом, спасение компаний олигарха, скорее всего, ляжет на плечи российского государства. Минпромторг уже предложил на законодательном уровне обязать автопроизводителей использовать отечественные металлы, в том числе алюминий, для производства кабин и рам.