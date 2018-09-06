Государство поддержит «Русал» Дерипаски кредитами и госзакупками

Российские власти готовы выделить средства на покупку продукции «Русала» и кредиты компании Олега Дерипаски, которая попала под санкции. Об этом 6 сентября в интервью Bloomberg TV заявил заместитель министра финансов России Владимир Колычев.

Он подчеркнул, что власти вмешаются, если возникнет необходимость в обеспечении ликвидности компании.

«Если в краткосрочной перспективе появится необходимость в обеспечении некоторой ликвидности "Русала" в той или иной форме, Россия готова вмешаться путем покупки алюминия или кредитами», – сказал Колычев.

Напомним, с апреля 2018-го «Русал» находится под санкциями США. Дерипаске уже предлагали помощь в виде кредитов от государственного Промсвязьбанка, однако олигарх счел условия предоставления займов «грабительскими». На предприятиях миллиардера работают около 60 тыс. человек, и в критической ситуации государству в любом случае придется вмешаться.