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Общество
06.09.2018 11:03
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Минприроды расписало сценарий климатического апокалипсиса в России

Устрашающий список климатических угроз перечислило Минприроды РФ в своем ежегодном докладе «Об охране окружающей среды». Чиновники уверены: потепление в России происходит быстрее, чем в среднем на планете, и это чревато для страны катаклизмами. 

Основные тезисы из доклада 6 сентября приводит «Коммерсант». По данным Минприроды, среднегодовые температуры за период с 1976 по 2017 год росли в РФ на 0,45°C за десять лет. Это намного выше, чем в целом на планете (0,18°). Глобальное потепление грозит целым рядом последствий. 

Так, на юге России и в южной Сибири ведомство прогнозирует снижение объема воды в равнинных реках, а это приведет к нехватке основного природного ресурса. Пострадает из-за засух как производство, так и сельское хозяйство. Возможный подъем уровня Каспия грозит ближайшим территориям подтоплением, а таяние вечной мерзлоты  – «разрушением мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ».

В европейской части России, южных районах Сибири и Приморье теплые зимы будут разрушать дороги. Также Минприроды прогнозирует в южных регионах России «увеличение числа аварий, связанных с деформацией железнодорожных путей при экстремально высоких температурах воздуха». 

От потепления будут страдать не только механизмы, но и люди, особенно старше 65 лет и сердечники. Не исключают чиновники и роста кишечных и паразитарных инфекций.  

Упомянуты в докладе и вредные насекомые, что начнут атаковать леса севера Европейской части России, юга Восточной Сибири и центра Якутии. 

В правительстве, прочитав доклад Минприроды, отметили, что раньше ведомство не обращало такого пристального внимания на проблему изменения  климата. 

«Вероятно, в ведомстве намереваются стать главным разработчиком и координатором климатической политики,— уверен анонимный собеседнк «Коммерсанта» в кабмине.— И для этого готовят базу, чтобы при необходимости сослаться на свой доклад». 

Сейчас эти функции поделены между четырьмя министерствами. При этом именно Минприроды должно в первом квартале 2019 года направить президенту Владимиру Путину доклад правительства о целесообразности ратификации Россией Парижского климатического соглашения.

 

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