Силовики провели выемку документов в администрации Иркутской области накануне выборов в законодательное собрание региона

Выемка документов проходит в здании администрации Иркутской области 6 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации. По их данным, «целая группа сотрудников СК» приехала из Москвы и вместе с полицией и прокуратурой работает в отделе кадров, канцелярии и в других подразделениях администрации.

Источник уточнил, что в администрации проводится только выемка документов, а не обыск. В пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области РБК рассказали, что мероприятия в администрации плановые и связаны с материалами одной из проверок.

Источник в администрации уточнил, что следственные действия связаны с выборами в законодательное собрание региона, которые состоятся 9 сентября. «Выемки связаны, в том числе, с бывшим мэром, а сейчас вице-губернатором Виктором Кондрашовым, который идет на выборы в законодательное собрание и серьезно теснит единоросса Андрея Лабыгина. Кондрашову вменяют, что он что-то не так указал в декларации об имуществе. Правительство уже дало ответ, что в декларации нет нарушений», — рассказал источник.

Член ЦК КПРФ Андрей Андреев подтвердил РБК следственные действия в здании обладминистрации. Он утверждает, что выемки связаны с выборами на фоне «падения рейтинга «Единой России».

Регионом руководит коммунист Сергей Левченко, который победил на досрочных прямых выборах губернатора в сентябре 2015 года.