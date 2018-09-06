«Это вопросы здоровья». Певица Юлия Самойлова решила эмигрировать в Европу

Певица Юлия Самойлова, участница «Евровидения-2018» от России, сообщила о том, что готова эмигрировать из России в Европу. Ее видеообращение опубликовано на Youtube.

На записи Самойлова только коротко сообщает о своем желании, не уточняя причин. Пресс-служба певицы рассказала телеканалу «360», что причиной такого решения стали сложности со здоровьем. Напомним, Самойлова — инвалид первой группы, ей поставлен диагноз «спинальная мышечная атрофия».

«Страна (куда направляется певица. — Прим. ред.) пока неизвестна. <…> Это вопросы здоровья», — заявил представитель пресс-службы.

Известно, что Самойлова уже вылетела в страну предполагаемой эмиграции. В своем Instagram она опубликовала фотографию из аэропорта «Шереметьево» с хештегами #европа и #поехали.

Напомним, Юлия Самойлова выступала от России на конкурсе «Евровидение-2018», но не смогла пройти в финал.