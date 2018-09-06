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Праздничная Спартакиада в ЖК «Северная долина» собрала более 4000 гостей

Праздничная Спартакиада в ЖК «Северная долина» собрала более 4000 гостей

Пресс-служба «Главстрой – Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург» совместно со своей дочерней структурой «Эксплуатация ГС-СПб» провела Спартакиаду на территории жилого комплекса «Северная долина». Она была приурочена ко Дню знаний и собрала более 4 000 гостей.

1 сентября на стадионе школы № 482 состоялся грандиозный спортивный праздник, собравший более 4000 гостей и участников. Торжественное мероприятие, давшее старт новому учебному году проводилось при поддержке компаний «Главстрой-Санкт-Петербург», «Эксплуатация ГС-СПб» и сети спортивных клубов «Спорт Индустрия».

Праздник стартовал с приветственного выступления Дмитрия Калинина, директора проекта «Северная долина», который пожелал детям успехов в учебе.

Затем школьники продемонстрировали свою спортивную подготовку, пройдя увлекательную эстафету на интерактивной площадке в виде полосы препятствий. Также юные спортсмены приняли участие в турнире по мини-футболу. Команды ФК «Атлетик» и команда школы № 482 провели матчи на кубок от компании «Главстрой – Санкт-Петербург».

Помимо этого гости праздника прошли увлекательные мастер-классы клубов Solo и Pride по художественной гимнастике и тхэквондо. В финале занятий дети получили памятные сувениры.

Пресс-служба «Главстрой – Санкт-Петербург»
Пресс-служба «Главстрой – Санкт-Петербург»

На сцене учащиеся школы, воспитанники «Спорт Индустрии» и приглашенные артисты представили вниманию зрителей концертные номера, а ведущий программы провел занимательные конкурсы с призами от «Главстрой – Санкт-Петербург».

Продолжил торжества масштабный танцевальный флэш-моб на футбольном поле школы № 482, собравший более 200 участников. Финальным аккордом мероприятия стал запуск в небо красочных воздушных шаров.

Детей и взрослых развлекали аниматоры в костюмах мультипликационных героев и музыкальная группа «ЛенТвист», которая исполнила хиты прошлых лет и современные песни. На память о событии у родителей и ребят остались фото, которые можно было сделать в волшебной фотобудке.

Андрей Малеев, генеральный директор компании «Эксплуатация ГС-СПб»: «Для нас, как управляющей компании ЖК «Северная долина», в число приоритетных задач входит не только качественное обслуживание построенных домов, но и активная работа по развитию благоприятной социально-культурной среды. Сегодняшний праздник показал, насколько такие мероприятия востребованы жителями. Поэтому в будущем мы планируем способствовать проведению как можно большего количества интересных спортивных, образовательных и просветительских событий. Они не только сделают жизнь в «Северной долине» ярче и разнообразнее, но и буду по-настоящему полезны».

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" -  застройщик ООО "Главстрой-СПб",  проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

 

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