На Октябрьской сбили велосипедиста, на Среднеохтинском – женщина прямо на тротуаре

Несколько серьёзных аварий произошли в Петербурге утром 6 сентября.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 9 часов утра у дома 27 по Среднеохтинскому проспекту с управлением не справился 50-летний водитель «Сузуки». Мужчина врезался в дорожное ограждение и наехал на женщину, свою ровесницу, которая стояла на тротуаре. Женщина получила тяжёлые травмы.

«Женщина в сознании. Он влетел на тротуар, ничего не понимал. Спиртным не пахло. Пытался уйти, спасибо врачу скорой. Он ему не дал», – рассказывает очевидица Юлия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Может, заплохело водителю? – предполагает Анна. – Мне сказали <...>, что водителя доставали из машины».

На перекрестке Зольной улицы и Октябрьской набережной «Хёндэ» сбил велосипедиста, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях в сообществе видно, что прибывшие сотрудники скорой помощи укладывают пострадавшего на носилки.

Медики прибыли и на улицу Чудновского, где в районе дома 6, корпус 1, в сложной конфигурации столкнулись автобус, легковушка и «каблук», полностью перекрыв движение. Очевидцы из «ДТП и ЧП» сняли на камеру женщину, сидящую на поребрике, – возможно, пострадавшую. Автобусное движение по улице было прервано.

Полиция проводит проверки по фактам аварий.