Потоп на площади Ленина скорректировал маршруты автобусов. В ближайших домах налаживают временное водоснабжение

Коммунальный фонтан рядом с Финляндским вокзалом приглушили, но сушить проезжую часть ещё предстоит. Чтобы петербуржцы не пробирались к автобусам по щиколотку в воде, «Пассажиравтотранс» перенёс остановку.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, 6 сентября из-за разлива конечной остановкой маршрутов 106, 107, 133 стал не восточный, подтопленный, а западный проезд площади Ленина. Туда же пассажиров приглашают на посадку. Остальные автобусы с попавшей в зону коммунального бедствия остановки в соцсетях предлагают ловить на улице Комсомола, 12.

Фонтан, который по своему масштабу соперничал с петергофскими, почти за два с половиной часа работы удалось только приглушить.

«В 8:25 напор воды минимизировали, столб воды значительно меньше», – рассказали в Водоканале, бригада которого продолжает работать на площади Ленина.

Без воды остался дом на улице Комсомола, 37, пятиэтажка на площади Ленина, 3, и детский сад. Его питьевой водой уже обеспечили, сообщили в пресс-службе предприятия. Дома на очереди.