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Деньги
06.09.2018 10:02
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Гознак предложил изменить внешний вид российских денег

Изменить дизайн российских бумажных денег предложил глава Гознака Аркадий Трачук. Он назвал концепцию отечественных банкнот устаревшей. 

«Концепция банкнот старого образца была разработана в середине 90-х годов. Конечно, после этого они многократно проходили модернизацию, банкнотам добавляли новые защитные элементы, – цитирует 6 сентября Трачука «Медуза». – И в принципе с точки зрения защищенности они находятся на достаточно хорошем уровне. Но в целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела. Да и сам дизайн тоже является защитным признаком. Поэтому, на наш взгляд, время внесения существенных изменений в дизайн уже настало». 

По мнению главы Гознака, одна из первых нуждается в модернизации банкнота номиналом 5000 рублей. При этом руководитель предприятия не стал говорить о том, что планы по модернизации существуют, сославшись на прерогативу  Центробанка в данном вопросе.  

«Мы продолжаем работу над защитными признаками, новыми решениями, которые могут быть использованы для модернизации старых номиналов банкнот, однако финальное слово здесь за Банком России. Когда он сочтет необходимым принять решение о таком обновлении, мы будем готовы», — отметил Трачук. 

В то же время глава Гознака признал, что россияне консервативно относятся к внешнему виду денег. Он напомнил о трудностях, с которыми выходили на рынок выпущенные в конце прошлого года банкноты 200 и 2000 рублей.

Напомним, 4 сентября представители российских банков сообщили о том, что банкоматы ряда кредитных учреждений перестали принимать пятитысячные купюры из-за массового вброса фальшивок. Однако оговорились, что речь идет о терминалах старого образца, не снабженных системами защиты последнего поколения. 

 

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