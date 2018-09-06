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СМИ узнали о вымогательстве майором ФСБ взятки у дочерней компании «Газпрома». Майора задержали при получении полутора миллионов рублей

Майору Федеральной службы безопасности вменяют вымогательство и получение взятки от руководства ​дочернего предприятия «Газпрома» — ООО «Газпром транссервис». Обвинения предъявил военный следственный отдел Следственного комитета по Краснодарскому гарнизону, пишет 6 сентября «Коммерсантъ» без ссылки на источники.

Как стало известно изданию, силовик работал по контракту в спецслужбе с 2005 года в городе Темрюке Краснодарского края, где имеет обособленное подразделение «Газпром транссервис». Компания занимается морскими и речными перевозками грузов, а также обработкой судов в порту.

Как пишет «Коммерсантъ», следствие полагает, что майор организовал в ООО «Газпром транссервис» незаконную проверку. В результате этих действий якобы выявили нарушения, из-за которых, угрожая руководству предприятия уголовным делом, сотрудник потребовал выплатить ему крупную сумму денег.

Какую именно сумму хотел получить чекист, газета не уточняет, но пишет, что работника спецслужбы задержали при получении первого транша в размере 1,5 млн рублей. По данным издания, компания обратилась в управление собственной безопасности, сотрудники которого и участвовали в задержании майора.

​Впоследствии сотрудника спецслужбы, как указывает газета, обвинили в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Краснодарский гарнизонный военный суд, по информации газеты, уже удовлетворил ходатайство следователя об избрании пресечения в виде содержания под стражей.

В «Газпроме» комментировать ситуацию изданию отказались. ​

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