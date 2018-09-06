Столичная мебель пропала вместе с фурой на Бестужевской улице в Петербурге

Фуру с мебелью угнали в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», утром 5 сентября в правоохранительные органы с заявлением обратился 42-летний предприниматель, занимающийся грузоперевозками. Он сообщил об исчезновении тягача «Скания» с белым полуприцепом-рефрижератором. Транспортное средство водитель коммерсанта припарковал накануне вечером у дома №31/1 по Бестужевской улице. К утру фуры и след простыл.

Судя по камерам видеонаблюдения, тягач с логотипом «Деловых линий» проследовал по Пискаревскому проспекту в сторону кольцевой автодороги, после чего его след теряется.

Стоимость самой «Скании» с полуприцепом владелец оценил в 900 тысяч, однако машина была непустая — в ней находилась привезенная из Москвы мебель. Ее стоимость устанавливается.

Известно, что похищенный грузовик оборудован системами «ГЛОНАСС», «Платон», а также снабжен двумя транспондерами.

В «Деловых линиях» нашему изданию сообщили, что белая «Скания» не имеет отношения к транспортной компании. Откуда на пропавшей машине логотип известного грузоперевозчика, в фирме не знают, подчеркивая, что у них транспорт в последнее время не пропадал.