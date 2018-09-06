Трамп обсудил Сирию с эмиром Кувейта и предупредил о злости США, если в Идлибе начнется кровопролитие

​Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме c эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером аль-Сабахом заявил, что Соединенные Штаты будут «очень злы», если в сирийской провинции Идлиб произойдет кровопролитие.

Как 6 сентября передает РБК со ссылкой на Reuters, накануне сирийская вооруженная оппозиция, которая действует против президента Сирии Башара Асада, взорвала мост в Идлибе, ожидая наступления правительственных войск.

27 августа официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что США ​наращивают число носителей крылатых ракет в Ближневосточном регионе, готовясь нанести новые удары по Сирии. По его словам, это связано с подготовкой провокации с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Позднее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что у американского Министерства обороны нет разведывательных данных о наличии у сирийской вооруженной оппозиции в провинции Идлиб химического оружия.

5 сентября российские военные самолеты нанесли удары по позициям террористов в Идлибе, уничтожив склады со взрывчаткой, беспилотниками и ПЗРК. После этого Дональд Трамп призвал Москву, Тегеран и Асада не начинать боевые действия в Идлибе, так как они станут «серьезной гуманитарной ошибкой» и приведут к гибели сотен тысяч людей.