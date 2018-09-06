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06.09.2018 09:39
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Пассажирские самолёты кружат над Пулково в ожидании ясной погоды

Погодные условия в аэропорту «Пулково» вынуждают пилотов наматывать круги в небе над Петербургом утром 6 сентября. Один из самолётов уже ушел на запасной аэродром. 

По данным онлайн-табло Пулково, в начале десятого утра в Петербург опаздывают порядка десяти рейсов из разных городов России. Задержки составляют от некритичных 15 минут до нескольких часов. Дольше всего приземлиться не может рейс из Екатеринбурга. По графику он должен был зайти на посадку в половине седьмого утра, но, судя по табло, его ждут в 10:15. 

Фото: Скриншот сервиса Flightradar

При этом «Боинг» авиакомпании «Победа» прилетел в Петербург в срок, но вместо посадки начал делать круги над городом, «намотав» их несколько десятков.

Выписывают фигуры также самолёты из Москвы, Барнаула, Самары. На девятый круг ушёл рейс из Челябинска. 

Как объяснил «Фонтанке» представитель авиакомпании «Победа», приземлиться в Пулково мешают метеоусловия – юг Петербурга накрыт туманом. В самом аэропорту подтвердили, что туман, действительно, был, но на работе это не отразилось. 

«Аэропорт работает штатно», – говорят в пресс-службе. 

Однако самолёты продолжают сжигать топливо. Конкуренцию «Боингу» из Екатеринбурга может составить борт из Самары. Он опустошает баки с большей фантазией. 

При этом лайнер «Победы», покружив над Петербургом, ушёл на посадку в Москву.

Фото: Скриншот сервиса Flightradar

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