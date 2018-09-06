На площади Ленина забил новый фонтан

Столб воды пробил проезжую часть рядом с площадью у Финляндского вокзала в Петербурге утром 6 сентября. Пока одни любуются непредусмотренным планом фонтаном, другие жалуются на холодный душ.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» «ВКонтакте», новый фонтан высотой в несколько метров украшает пешеходный переход к площади Ленина с раннего утра. Под холодные струи попали автомобили, не избежали их и некоторые прохожие. В Водоканале «Фонтанке» уточнили, что течь дала труба диаметром в 500 миллиметров. Заявку на предприятии получили в 5:50, одна из бригад находилась неподалёку и уже через несколько минут приступила к работе.

Быстро остановить вытекание мешает как поток воды, так и диаметр повреждённой трубы. Движение из-за фонтана не ограничено.