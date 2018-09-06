В Крым прибыла делегация из США, чтобы оценить происходящее на полуострове

Делегация из США прибыла в Крым с трехдневным визитом 6 сентября. Люди посетят Симферополь, Ялту и Севастополь.

Как передает РБК со ссылкой на РИА Новости, организатор визита делегации Валентин Козубский пояснил, что в Крым приехали четыре американских гражданина, среди которых представители организации «Центр гражданских инициатив».

«Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине», — заявил он.

Как отметил Козубский, делегация встретится с представителями парламента Крыма, посетит детский дом «Надежда» в Симферополе, а также Ялту и Севастополь. Официальная часть визита начнется 6 сентября, а завершится визит 9 сентября.