Трамп пообещал победить на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на предстоящих в 2020 году президентских выборах, на которых он планирует баллотироваться на второй срок.

"Мы (администрация США – ред.) делаем отличную работу, рейтинги зашкаливают. И знаете что? Никто даже не приблизится к тому, чтобы победить меня в 2020 году. А все из-за того, что мы делаем – мы сделали больше, чем кто-то мог себе представить возможным меньше, чем за два года", — сказал Трамп на встрече с шерифами США.

Заявления президента прозвучали на фоне скандальных публикаций, которые появились в последние дни в США. В частности, в новой книге известного журналиста Washington Post Боба Вудворда под названием "Страх: Трамп в Белом доме" описываются разногласия внутри администрации Дональда Трампа.