На новой форме сборной Украины появился лозунг нацистов. Ее утвердил УЕФА

Большой резонанс вызвала презентация новой формы сборной Украины по футболу. Сзади на футболках обнаружили лозунг «Слава Украине» (приветствие и лозунг украинских националистов в 1918-1920 годах, ставший затем лозунгом запрещенных в РФ УПА – ОУН).

Новая форма исполнена в трех цветах: основная – желтая, вторая – голубая, третья — полностью белая. Экипировку представляли украинские футболисты Евгений Коноплянка («Шальке 04»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм Юнайтед») и Роман Яремчук («Гент»), а также показавшие оба вратарских комплекта голкиперы Андрей Пятов («Шахтер») и Андрей Лунин («Реал Мадрид»).

Лозунг «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве приветствия между членами запрещенных в России организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) в 1941 году.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций в надписи на спинах игроков сборной Украины не увидели ничего предосудительного.

«Данный комплект формы был утвержден в соответствии с правилами УЕФА по экипировке (издание 2018 года) и главой 3 "идентификация команды», – цитирует пресс-службу УЕФА «Спорт-Экспресс» .

Во время чемпионата мира Международная федерация футбола отреагировала на тот же лозунг более жестко. Напомним, после победы сборной Хорватии в матче четвертьфинала с Россией хорватский игрок Домагой Вида и бывший футболист национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео. На нем спортсмены отмечали успех со словами «Слава Украине!» . За это Виде было вынесено предупреждение, а Вукоевич был лишен аккредитации (он входил в официальную делегацию сборной) и оштрафован на 15 тыс. швейцарских франков.