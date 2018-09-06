По делу о смертельном избиении петербуржца арестован второй подозреваемый. Он вынуждал подростков давать ложные показания

Октябрьский районный суд арестовал 20-летнего Виктора Анисимова по подозрению в избиении случайного прохожего до смерти. По версии следствия, он командовал подростковой толпой, встречавшей новый учебный год попойкой.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 5 сентября Анисимов заключен под стражу на два месяца: «Мера пресечения избрана до 1 ноября. В судебном процессе Анисимов сказал: «Все неправда. Я не такой человек, как сказал следователь».

По версии следствия, в ночь на 1 сентября группа молодых людей распивала спиртное во дворе 256-й школы на канале Грибоедова и учинила конфликт с незнакомым мужчиной, 32-летним местным жителем. В его избиении, кроме Анисимова, считает следствие, участвовал подросток, ногами прыгнувший на голову лежавшему мужчине.

Анисимов арестован, в том числе, из-за свидетельских показаний. Очевидцы инцидента сообщили, что подозреваемый, пользуясь физическим превосходством и авторитетом, вынуждал их говорить неправду.