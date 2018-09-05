Евгения Медведева прилетела в Москву. На отбор в чемпионат страны

Российская фигуристка Евгения Медведева прилетела в Москву из Канады. Об этом сообщается на странице аэропорта Домодедово во «ВКонтакте».

Спортсменка примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 9 сентября. Вместе с ней в Россию прибыл канадский тренер Брайан Орсер, с которым Медведева начала работать в мае 2018 года.

После Олимпиады-2018 в Южной Корее Медведева уехала в Канаду. В июле, говоря о плюсах жизни в стране, фигуристка отметила открытость и приветливость людей. Кроме того, она назвала плюсом спокойствие.

В мае 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Сейчас фигуристка готовится к новому сезону в Торонто.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой. На счету спортсменки также две победы на чемпионатах мира.