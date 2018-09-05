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«Сколько надо - я заплачу». Как нефтяной эксперт Волошин заказывал конкурента

В Петербурге ведущий эксперт по безопасности нефтяных перевозок Андрей Волошин отправлен в колонию строгого режима за попытку устранить неудобного коллегу. «Нет человека - нет проблемы», - рассуждал в записанных переговорах Андрей Александрович.

«Сколько надо - я заплачу». Как нефтяной эксперт Волошин заказывал конкурента

Александр Тарасенков/Интерпресс

Санкт-Петербургский городской суд 5 сентября оставил в силе обвинительный приговор главе компании «Танкер Веттинг Сервис» за приготовление к убийству по найму.

Волошина задержали в Калининском районе Петербурга в мае 2016 года после детальных переговоров с подставным киллером, роль которого исполнял оперативник. Вжиться в образ ему пришлось после того, как до уголовного розыска дошли слухи о решимости Волошина.

Компания «Танкер Веттинг Сервис» занимается оценкой рисков морских перевозок нефти и нефтепродуктов по России и за ее пределами на соответствие безопасности. Считается крупнейшим игроком в Восточной Европе. Волошин – первый российский аккредитованный инспектор Международного морского форума нефтяных компаний  «OCIMF» (Oil Companies International Marine Forum). В него входят все мировые лидеры.

В «Танкер Веттинг Сервис» с октября 2011 года по август 2015-го работал морской инспектор Максим Токарев. Заработал за это время почти 500 тысяч долларов, но еще сто тысяч, по его мнению, Волошин остался должен. Спор закончился увольнением Токарева, исчезновением важной документации и переманиванием ценного клиента.

Размолвка с «Танкер Веттинг Сервис» Токареву испортила жизнь. Вот, например, отрывок из переговоров Волошина с оперативником:

«Удалось зайти за рамки правового поля и сделать неправовое. Организовываем эту тему – ему подбросили пять граммов. Потом его с этим взяли. Он успел позвонить, и адвокат подъехал как раз. Экспертиза показала ноль целых ноль пять граммов. Это административное. И с административным наказанием уходит».

Это была преамбула подготовки к убийству. Волошин жаловался на то, как Токарев портит ему жизнь, «гадит»:

– Украл формулы продукта. Вышел к одному из клиентов, предложил то же самое, но дешевле... Он, когда пошел туда, естественно, понимал, что какие-то последствия будут… Настала пора что-то делать. Поэтому нужна помощь очень сильно.

– Что конкретно надо? – уточнил собеседник.

– Я бы пошел до конца. Как говорится, нет человека – нет проблем. Сколько надо – я заплачу. Понимаю всю ответственность этого решения. Я понимаю, что это… решение, но выбора у меня нет. Потому что люди смотрят на меня, и он продолжает гадить… Сейчас уже настолько далеко все зашло, что я уже готов идти до последнего: пропал человек, и пропал.

– Что вам нужно? Чтобы его не стало?

– Да.

Волошин согласился заплатить за устранение так мешающего ему человека 3 млн рублей. Он передал данные и фото Токарева, его привычный маршрут передвижения и выплатил задаток 1 млн fontanka.ru/2016/05/20/028/. Волошину после инсценировки предоставили доказательства убийства, при выплате оставшихся 2 млн задержали. При аресте предприниматель предлагал за свою свободу 10 млн рублей и безудержно хохмил, объясняя свое поведение происхождением из Одессы

Вину Андрей Волошин настойчиво не признавал. Калининский суд в декабре 2017 года приговорил его к шести годам строгого режима, он подал жалобу. 5 сентября 2018-го в Санкт-Петербургском горсуде Волошин по видеосвязи был иным:

«Я осознаю и раскаиваюсь, и признаю ошибку, которая привела к этому глупому преступлению».

Защита подсудимого просила «всего лишь о снисхождении и милосердии к Андрею Александровичу». Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, апелляционная коллегия по уголовным делам пошла навстречу и снизила приговор до 4,5 года строгого режима.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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