Российские стратегические ракетоносцы 10 часов летали над Средиземным морем

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 провели учения в Средиземном море, сообщили в Минобороны России вечером 5 сентября.

"Два стратегических бомбардировщика Ту-160, поднятые с аэродрома Энгельс, успешно выполнили задачи по плану масштабного учения группировки сил (войск) Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России в Средиземном море", — говорится в сообщении. Как отмечается, полет проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей.

"Самолеты совершили 10-часовой полет над малоориентирной местностью в сложных метеоусловиях и успешно осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям в заданном районе", — сообщили в российском военном ведомстве.

Экипажи ракетоносцев отработали управление высокоточным оружием на борту самолетов, передачу информации на командные пункты дальней авиации по маршруту полета и взаимодействие с истребителями прикрытия.

На отдельных маршрутах полета стратегические ракетоносцы сопровождали истребители морской авиации Су-30 и Су-33, поднятые с аэродрома Хмеймим в Сирии.