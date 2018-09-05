Нефтяной эксперт осознал, что заказать убийство конкурента было глупо. Суд сократил ему срок на полтора года

Санкт-Петербургский городской суд сократил срок осуждённому за организацию убийства нефтяному эксперту. Находясь в колонии Андрей Волошин осознал, что преступление было глупым.

Снисхождение и милосердие суда, о котором просили защитники осуждённого на шесть лет колонии нефтяника, на апелляционном заседании 5 сентября вылилось в полтора года свободы. Как сообщает пресс-служба городских судов, срок Волошину сократили до 4,5 лет в колонии строгого режима.

Он был осуждён в декабре 2017 года за выплаченные киллеру три миллиона, эти деньги он заплатил за убийство конкурента по бизнесу. Волошин заказал бывшего подчинённого.

Осуждённый — специалист по танкерному флоту. Провел более 500 инспекций нефтеналивных танкеров и газовозов. Разработал и внедрил систему оценки морских рисков в нескольких российских компаниях. Помогал разрабатывать стандарты танкерной безопасности для ведущих российских нефтяных компаний. Создал компанию TVS ("Танкер Веттинг Сервис").