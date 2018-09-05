Рамзан Кадыров объявил о возвращении Рахимова на пост главного тренера «Ахмата»

Спустя год Рашид Рахимов вернулся на пост главного тренера «Ахмата» из Грозного. Об этом в среду, 5 сентября, объявил глава региона Рамзан Кадыров.

«Многие болельщики родной команды желали видеть наставником Рашида Маматкуловича, от прежней работы которого в Грозном остались приятные воспоминания. Три с половиной года Рашид Маматкулович являлся главным тренером команды, он покинул коллектив после окончания срока трудового контракта в мае 2017 года. Тогда специалист принял решение взять паузу в карьере. При Рашиде Рахимове команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв 5-е место в сезоне-2016/17. «Ахмат» не чужая для Рахимова команда. В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему все знакомо. Мы расставались друзьями, и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: «Добро пожаловать домой!», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Рахимов сменил на посту главного тренера Игоря Ледяхова, объявив о своем решении на пресс-конференции. После шести туров чемпионата России «Ахмат» занимает 9 место в турнирной таблице (2 победы, 1 ничья, 3 поражения).

Рашид Рахимов уже возглавлял «Ахмат» с 2013 по 2017 года.