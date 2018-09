Генсек НАТО поприветствовал обнародование Великобританией новых данных по «делу Скрипалей»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал обнародование Великобританией новых данных об инциденте в британском Солсбери.

«Я приветствую сегодняшнее заявление Великобритании о том, что есть достаточные доказательства для предъявления обвинений двум россиянам за нападение в Солсбери. НАТО осудила нападение и солидарна с Великобританией», — написал Столтенберг в Twitter.

I welcome the UK announcement today that there is sufficient evidence for charges to be brought against two #Russian nationals for the #Salisbury attack. #NATO has condemned the attack and stands in solidarity with the UK.