Генсек НАТО поприветствовал обнародование Великобританией новых данных по «делу Скрипалей»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал обнародование Великобританией новых данных об инциденте в британском Солсбери.

«Я приветствую сегодняшнее заявление Великобритании о том, что есть достаточные доказательства для предъявления обвинений двум россиянам за нападение в Солсбери. НАТО осудила нападение и солидарна с Великобританией», — написал Столтенберг в Twitter.

I welcome the UK announcement today that there is sufficient evidence for charges to be brought against two #Russian nationals for the #Salisbury attack. #NATO has condemned the attack and stands in solidarity with the UK. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 5 сентября 2018 г.

5 сентября британская прокуратура назвала граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова причастными к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Глава юридической службы ведомства Сью Хемминг заявила, что власти Великобритании не станут просить Россию выдать подозреваемых, поскольку это запрещено Конституцией РФ. "Фонтанка" попыталась выяснить, где проживают вышеозначенные мужчины и насколько они знакомы соседям.

Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ (бывшее название Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ). По словам Мэй, «решение, скорее всего, принималось на высшем уровне».

4 марта 2018 года экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали от воздействия нервно-паралитического вещества в Солсбери. Их доставили в больницу вместе с полицейским Ником Бейли, который первым проводил осмотр дома Скрипалей. В Великобритании считают Россию виновной в отравлении, в Москве же обвинения неоднократно отвергали.