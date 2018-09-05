Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин: Не собираемся ложиться под «Зенит»

Полузащитник футбольного клуб «Оренбург» Алексей Сутормин рассказал, почему он не перешел в «Зените», когда была такая возможность, и оценил шансы своей команды в матче с петербуржцами 16 сентября.

«Почему не перешел в «Зенит»? Скорее этот вопрос нужно задавать агентам. Всегда ходит много слухов. Но по моей информации, тогда до конкретики дело не дошло. Так что особо здесь и нечего обсуждать. Потом уже зимой настойчивость проявил «Оренбург», и я перешел сюда. Понятно, что все хотят в «Зенит», так как там выгодные финансовые условия и все такое. Но для меня главное – выходить на поле и развиваться. Считаю, в этот клуб нужно уже переходить готовым футболистом. Тогда будут шансы выдержать конкуренцию. Пока ты не дорос до уровня питерской команды, развивайся в другом клубе», – цитирует Сутормина «Спорт-Экспресс».

По словам 24-летнего футболиста, в предстоящем матче с «Зенитом» «Оренбург» будет биться.

«Этот урок в игре с «Динамо» пойдет на пользу. Нам надо добавлять. Никто не собирается ложиться под «Зенит». Ни в коем случае! Постараемся взять три очка и порадовать своих болельщиков. Дадим бой «Зениту»!», – сказал полузащитник.

Напомним, матч «Оренбург» – «Зенит» пройдет в Оренбурге 16 сентября. «Зенит» после шести туров идет на первом месте (16 очков), «Оренбург» – на пятом (10). Прошлый сезон оренбуржцы провели в ФНЛ и по итогам чемпионата 2017/18 вышли в Российскую премьер-лигу.