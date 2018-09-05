Выборы преемника Захарченко в ДНР могут состояться осенью

Выборы глав Луганской и Донецкой народных республик, а также местных парламентов, могут состояться в Донбассе текущей осенью. На решение повлияло убийство главы ДНР Александра Захарченко.

Об этом 5 сентября сообщили РБК источники в Кремле и республиках. Назначить дату проведения выборов Народный совет в ДНР должен в пятницу, 7 сентября. Необходимость организовать плебисцит обсуждалась ещё летом, но решение было отложено на неопределённый срок.

Российское правительство, отметили собеседники издания, настаивает на том, чтобы выборы прошли одновременно в ДНР и ЛНР.

Пройти выборы могут уже осенью, однако экс-глава Донецкой республики Алекснадр Бородай считает маловозможным их проведение в этом году.

Среди кандидатов на пост главы ДНР называется нынешний и.о. руководителя республики Дмитрий Трапезников, глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский и раненый во время взрыва в кафе «Сепар» вице-премьер Александр Тимофеев. Также среди возможных кандидатов называются экс и нынешний спикеры парламента Андрей Пургин и Денис Пушилин.

В ЛНР основным кандидатом называется исполняющий обязанности главы Леонид Пасечник.

Первые и последние выборы в регионах прошли в 2014 году.