Мария Максакова сообщила об угрозах в свой адрес от «украинских патриотов»

Бывшая прима Мариинского театра и бывший депутат Госдумы ФС РФ Мария Максакова, вдова экс-депутата нижней палаты российского парламента Дениса Вороненкова, 5 сентября на своей странице в Facebook написала, что получила угрозы от неизвестного ей человека, который от имени «украинских патриотов» потребовал, чтобы она покинула территорию Украины.

«Вчера ночью получила угрозу от неизвестного мне человека, который от имени »украинских патриотов» требует, чтобы я покинула Украину», — написала Максакова.

Максакова добавила, что поставленный ей ультиматум, по ее мнению, «срежиссирован ФСБ» и направлен, в частности, на дискредитацию Украины как государства, «не способного защитить своих граждан».

Она также отметила, что уголовное производство по факту угроз в сети было открыто еще до того, как она о них узнала.

Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта, охранник ранил стрелявшего, который позже скончался в больнице. В организации убийства обвиняли бывшего мужа Максаковой, влиятельного бизнесмена Владимира Тюрина.