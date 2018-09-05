Петербургские единороссы наперебой сообщают о митинге сторонников Навального

Петербургские единороссы весь день, 5-го сентября, призывают горожан не ходить на митинг сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы. При этом члены партии власти сообщают петербуржцам и о времени, и о месте мероприятия.

Шесть депутатов Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» и один из партийцев 5 сентября обратились к горожанам. В воззваниях, распространяемых региональной ячейкой партии с разницей в час, они единодушно призвали граждан проигнорировать митинг против повышения пенсионного возраста.

Так, лидер парламентской фракции «ЕР» Александр Тетердинко обратил внимание на то, что собрание на площади Ленина (это место согласовал активистам Смольный) помешает дачникам, которые в час митинга будут возвращаться из пригорода на электричках. Также ему показалось, что после дня памяти жертв блокады, который состоится 8 сентября, вообще неэтично проводить митинги.

Аналогичные аргументы привёл депутат Алексей Цивилев. «Все 900 дней блокады жители трудились в тылу на благо Ленинграда и сражались на фронте за наше мирное небо над головой...считаю проведение массовых политических акций и митингов неуважением к памяти защитников города»,-говорится в сообщении вице-спикера парламента Анатолия Дроздова.

«Оппозиционеры просто используют в своих личных целях социально сложную ситуацию. Именно поэтому они подобрали знаковое место в городе, где еще и сосредоточено множество маршрутов общественного транспорта», – приводят в пресс-службе партии слова депутата Сергея Купченко.

Глава комиссии по социальной политики ЗакСа Елена Киселева воспользовалась аргументом о том, что проблемы нужно решать в кабинетах, а не площадях. В ее сообщении также указаны дата и место сбора сторонников Алексея Навального.

«Призываю молодых ребят быть рядом с теми, кто подарил петербужцам возможность жить без страха и ужаса – нашими дедушками и бабушками, настоящими героями Ленинграда» ,- цитирует партия главу Молодой Гвардии «Единой России» Александра Маликова.

Как уверил «Фонтанку» Александр Тетердинко, решение высказаться на счёт митинга было самостоятельным для каждого депутата. Также он отметил, что не считает рекламой акции распространение подобного рода сообщений.

В разговоре с «Фонтанкой» ряд собеседников, близких в городскому парламенту, предположили, что депутаты таким образом хотели обратить внимание на решение чиновников политического блока Смольного в преддверии муниципальных и губернаторских выборов 2019 года. Напомним, что акцию против повышения пенсионного возраста сторонникам Навального согласовали на прошлой неделе. Изначально активисты предполагали митинговать 9 сентября на Сенатской площади, но им предложили площадь Ленина.