«Совершил прыжок двумя ногами на голову лежащего на земле потерпевшего». Подросток арестован за смертельное избиение петербуржца

17-летний житель Петербурга арестован за фатальный удар в голову прохожего. В суде подозреваемый каялся и обещал исправиться.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 5 сентября Октябрьский районный суд избрал несовершеннолетнему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 1 ноября.

«Против избрания меры подозреваемый возражал, пообещав суду исправиться, сказав, что сожалеет о своем поступке», – уточняет пресс-служба.

Подростка задержали после смерти 32-летнего петербуржца, чьё тело обнаружили во дворе 256-й школы на набережной канала Грибоедова. Судмедэксперты зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа.

По данным следствия, оглашенным в суде, юноша совершил прыжок двумя ногами на голову лежавшего на земле потерпевшего, который не оказывал никакого сопротивления.

Подозреваемый учится на втором курсе колледжа «Метростроя», с мая 2017 года состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних УМВД Адмиралтейского района, характеризуется отрицательно, привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков. Под присмотр матери его не отпустили, так как та, по мнению следствия, не предупредила противоправное поведение сына, не контролировала круг его общения.

Подросток в момент преступления был пьян. Он отдыхал в ночь на 1 сентября в кругу молодежи. Избивали случайного петербуржца, по версии следствия, два участника компании. Второй, 20-летний разнорабочий Виктор Анисимов, тоже задержан. Он предположительно являлся лидером компании и, как показали другие участники попойки на школьном дворе, после гибели петербуржца вынуждал их давать ложные показания.

Октябрьский суд рассматривает ходатайство об аресте Анисимова.

Уголовное дело возбуждено по статье 111, часть 4 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».