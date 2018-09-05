Минобороны опубликовало видео авиаударов по боевикам в Идлибе

Авиаудары по двум зданиям в сирийской провинции Идлиб, уничтожившие цеха запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра», 5 сентября опубликовало Министерство обороны России.

Ролики ведомство разместило на YouTube. Кадры демонстрируют процесс уничтожения 4 сентября четырьмя истребителями-бомбардировщиками Су-34 двух зданий. Ранее ведомство сообщало, что в них находились взрывчатка, беспилотники и ПЗРК. Гражданское население, уверяет Минобороны, удары не задели.

Идлиб, по мнению России, – последняя сирийская провинция, которая остается под контролем вооруженной оппозиции. В США также считают, что там прячется сирийская вооруженная оппозиция. Американский президент предупреждал, что от боевых действий в провинции необходимо воздержаться из-за возможной «гуманитарной ошибки». Россия, в свою очередь, заявляла, что в Идлибе может произойти провокация с применением химического оружия, чтобы спровоцировать авиаудары США по Сирии.