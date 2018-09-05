“Фонтанка” за 60 секунд — 5 сентября

«Фонтанка» собрала все, что на данный момент можно выяснить о личностях предполагаемых «отравителей Скрипалей», и даже поговорила с московскими соседями одного из них.

Председатель совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерий Израйлит мог прикинуться банкротом, чтобы спрятаться от государства.

Восточный скоростной диаметр может раздавить едва начавшую восставать из небытия Офицерскую воздухоплавательную школу. А вместе с ней — инвестпроект на 2 млрд рублей.

А вот Европейский университет не раздавить. Новый ректор вуза рассказал «Фонтанке», как все, что не убило ЕУ, сделало его сильнее.

Минюст решил, что наш, русский, СПИД не пристало лечить каким-то иностранным НКО. Объясняем, на чью мельницу льется эта мертвая вода.

«Это «Спарта», – поняли инспекторы ГИБДД, остановив под Петербургом неприметный «Фольксваген Поло». А что подумал боец из ДНР, он расскажет федералам.

В центре города неизвестный ударил женщину бейсбольной битой по голове. Итог — сотрясение мозга, лопнувшая барабанная перепонка и фото автомобиля нападавшего. Для уголовного дела достаточно.