Тренер «Зенита» по физподготовке: Реабилитация Кокорина и Мамманы продолжится ещё около полугода

О том, в каком состоянии находятся игроки «Зенита» Александр Кокорин и Эммануэль Маммана, рассказала 5 сентября тренер по физподготовке футбольного клуба Мария Бурова. Кокорин и Маммана не играют уже больше полугода из-за разрыва крестообразных связок колена.

«Мы сейчас находимся в предвыпускной фазе. Ребята получают порой большую нагрузку, чем другие футболисты, поскольку от игр они освобождены. Тестирования проходят успешно, но они ещё не завершены, а мы должны быть уверены, что Маммана и Кокорин физически не уступают игрокам основного состава, а возможно, в чём-то даже сильнее. В общем, процесс идёт. Что-то прогнозировать — дело неблагодарное. Но всё идёт по плану. В общей группе они будут тренироваться больше и дольше, чем остальные игроки. Реабилитация продолжится ещё около полугода. То есть выдохнуть после подобной травмы можно примерно через год», — цитирует Бурову пресс-служба клуба.

В августе Кокорин и Маммана вернулись к тренировкам в общей группе, но по-прежнему не играют в официальных матчах. Напомним, ранее из-за разрыва крестообразных связок еще один игрок основного состава «Зенита», Кристиан Нобоа, выбыл до конца 2018 года.