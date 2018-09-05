Лондон собирает экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения новых данных об отравлении Скрипалей

Делегация Великобритании обратилась к Совету безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с появлением новых данных об отравлении Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщается 5 сентября в официальном Twitter ООН.

В сообщении уточняется, что британские дипломаты рассчитывают — заседание пройдет уже завтра, 6 сентября.

Делегация Великобритании обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с появлением новой информации по инциденту в Солсбери. Британские дипломаты рассчитывают, что такое заседание состоится завтра pic.twitter.com/jzbbWIQJE2 — ООН (@UnitedNationsRU) 5 сентября 2018 г.

Напомним, ранее сегодня прокуратура Великобритании предъявила обвинения в отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову. Британский премьер-министр заявила, что они являются сотрудниками ГРУ (переименовано в Главное управление Генштаба Вооруженных сил России в 2010-м). «Фонтанке» удалось выяснить некоторые подробности жизни подозреваемых в России.