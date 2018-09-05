За 75 миллионов рублей откатов на госзакупках бывший начальник Спецстроя на 5,5 года отправился в колонию

Петроградский районный суд Петербурга 5 сентября приговорил к реальному сроку начальника Спецстроя на Северо-Западе Александра Шашкина. Он осужден по семи эпизодам с откатами на госзакупках более чем на 75 миллионов рублей.

О приговоре сообщает пресс-служба судов Петербурга, Шашкину вменили получение взятки и коммерческий подкуп. В возглавляемом им ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России», как установил суд, Шашкин создал устойчивую организованную преступную группу (ОПГ). С помощью подчиненных он встречался с коммерсантами и предлагал им обеспечить стопроцентную победу в конкурсах на поставки различного оборудования, большая его часть отправилась в город Мирный. Всего Шашкин получил чуть больше 75 миллионов рублей в качестве вознаграждения, самая большая сумма — сразу 58 миллионов — досталась ему при закупке электротехнического оборудования.

Суд назначил наказание в виде 5,5 года колонии строгого режима и штрафа в 40 миллионов рублей. Ранее тот же суд приговорил к 4 годам колонии и почти 18 миллионам рублей штрафа специалиста Спецстроя Сергея Базарного. Приговоров дожидаются начальник управления закупок Алексей Калябин и начальник отдела поставок оборудования Игорь Неволин.