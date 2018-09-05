Volvo объясняет, зачем нужен беспилотник. Чтобы поспать

У компании Volvo свое видение транспорта будущего. Сегодня, 5 сентября, шведская марка представила концепт Volvo 360c, который ставит больше вопросов, чем дает ответов.

В распространенном по этому поводу пресс-релизе обозначены основные из них: как изменятся привычки людей, когда большинство автомобилей станет автономными? Чем они предпочтут заниматься, пока автомобиль-робот сам повезет их до точки назначения?

Создатели концепта Volvo 360с считают, что тут возможны четыре варианта использования автономного автомобиля: место для развлечений, мобильный офис, жилая комната и… место для сна. Последний «сценарий» реализуется в дальних поездках, которые сейчас осуществляются на самолетах местных авиалиний или на поезде. Но сможет ли автомобиль составить конкуренцию воздушному и наземному транспорту? Сможет, считают создатели концепта, благодаря преимуществам в комфорте и личном пространстве.

«Для нас 360c – это начало дальнейшего обсуждения, в ходе которого появится больше идей и ответов на вопросы. При этом мы полагаем, что беспилотный автомобиль может коренным образом изменить наше общество», – считает старший вице-президент по стратегии развития продукта и долевого участия бизнеса Volvo Cars Мортен Левенстам.