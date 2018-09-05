Асфальт у Инженерного замка разрисовали мелками

Асфальт у Инженерного замка разрисовали цветными мелками. Зачинщиком этого «безобразия» стал Русский музей.

Сергей Нколаев /"Фонтанка.ру"/

5 сентября асфальт на Кленовой улице у Инженерного замка покрылся рисунками – школьники цветными мелками рисовали Петербург. Помогали им в этом художники, педагоги, волонтеры и музыканты. Так Русский музей начал новый сезон социокультурных мероприятий.

Инклюзивный проект «Цветными мелками на сером асфальте. Мой Петербург» посвящен началу нового учебного года. Программу подготовили специально для учащихся начальной школы и всех желающих.

Дети не только вдоволь рисовали на асфальте, но и посмотрели кукольное музыкальное представление от театра “ТеКуБыР” и выступление вибрафониста Павла Чижика.