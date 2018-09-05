Школьник из Петербурга завоевал «серебро» на международной олимпиаде по информатике

Команда российских школьников, куда входил и петербуржец, завоевала две золотые и две серебряные медали на 30-й международной олимпиаде по информатике в Японии. Результаты опубликованы на сайте олимпиады 5 сентября.

В состав российской сборной вошли четыре школьника. Михаил Анопренко из Санкт-Петербурга и Егор Лифарь из Москвы получили серебряные медали, а Рамзан Рахматуллин из Татарстана и москвич Владимир Романов — золотые. В итоге выступление российской команды стало более успешным, чем в прошлом году, когда олимпиада по информатике принесла нашим лишь одно «золото» и два «серебра». Руководителем сборной выступил Алексей Малеев из Московского физико-технического института.

Абсолютным победителем олимпиады стал представитель США Бенджамин Чи — ему удалось набрать 300 из 300 баллов на первом этапе соревнования.

30-я международная олимпиада по информатике в этом году проходит в японском городе Цукуба со 2 по 7 сентября. Российскую команду сформировали по итогам всероссийской олимпиады по информатике и учебно-тренировочных сборов. Соревнование проходит в два этапа, на каждом отрезке участники выполняют по три задания. Основная задача — написать программу с учетом поставленных условий. Разработанные участниками алгоритмы проверяются автоматической системой.