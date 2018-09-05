«Новичок» от Nina Ricci. Яд для Скрипалей хранился во флаконе из-под духов. Производитель назвал упаковку подделкой

Флакон из-под духов Premier Jour французского модного дома Nina Ricci, в котором злоумышленники якобы хранили нервно-паралитический газ для отравления Скрипалей, оказался специально разработанным для спецоперации.

«В Nina Ricci подтвердили, что это не настоящие флакон духов, упаковка, а также насадка. Это контрафактная продукция», – сообщает в своем отчете британская полиция, опубликовавшая 5 сентября фотографии емкости, в которой подозреваемые россияне якобы хранили опасное вещество для отравления экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери.

#Salisbury Attack – Images released of the 'perfume' box and the bottle with an adapted nozzle.



Did you see this box between Sunday 4 March and Weds 27 June?



Contact police in confidence.



☎️ 0800 789 321

📩 Salisbury2018@met.police.uk pic.twitter.com/zwz0lNVfoI — Terrorism Police UK (@TerrorismPolice) 5 сентября 2018 г.

Следователи считают, что флакон был специально создан для хранения «Новичка». Внимание полицейских привлек разбрызгиватель, который сильно выделяется при сравнении с оригинальными духами. В полиции считают, что он специально создан для нанесения опасного вещества. Исследования показали, что внутри бутылки находился именно «Новичок».

Напомним, сегодня, 5 сентября, британские власти назвали имена подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян — Александр Петров и Руслан Боширов. Как уточнили в полиции, имена могут быть вымышленными.