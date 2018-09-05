Происшествия
«Новичок» от Nina Ricci. Яд для Скрипалей хранился во флаконе из-под духов. Производитель назвал упаковку подделкой
Флакон из-под духов Premier Jour французского модного дома Nina Ricci, в котором злоумышленники якобы хранили нервно-паралитический газ для отравления Скрипалей, оказался специально разработанным для спецоперации.
«В Nina Ricci подтвердили, что это не настоящие флакон духов, упаковка, а также насадка. Это контрафактная продукция», – сообщает в своем отчете британская полиция, опубликовавшая 5 сентября фотографии емкости, в которой подозреваемые россияне якобы хранили опасное вещество для отравления экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери.
#Salisbury Attack – Images released of the 'perfume' box and the bottle with an adapted nozzle.— Terrorism Police UK (@TerrorismPolice) 5 сентября 2018 г.
Did you see this box between Sunday 4 March and Weds 27 June?
Contact police in confidence.
☎️ 0800 789 321
📩 Salisbury2018@met.police.uk pic.twitter.com/zwz0lNVfoI
Следователи считают, что флакон был специально создан для хранения «Новичка». Внимание полицейских привлек разбрызгиватель, который сильно выделяется при сравнении с оригинальными духами. В полиции считают, что он специально создан для нанесения опасного вещества. Исследования показали, что внутри бутылки находился именно «Новичок».
Напомним, сегодня, 5 сентября, британские власти назвали имена подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян — Александр Петров и Руслан Боширов. Как уточнили в полиции, имена могут быть вымышленными.
Справка:
Напомним, что флакон Nina Ricci обнаружили в городе Эймсбери 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули. Они решили нанести на себя женский парфюм, после чего их доставили в больницу. Женщина скончалась, мужчина через какое-то время выздоровел.
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.
Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.