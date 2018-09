«Новичок» от Nina Ricci. Яд для Скрипалей хранился во флаконе из-под духов. Производитель назвал упаковку подделкой

Флакон из-под духов Premier Jour французского модного дома Nina Ricci, в котором злоумышленники якобы хранили нервно-паралитический газ для отравления Скрипалей, оказался специально разработанным для спецоперации.

«В Nina Ricci подтвердили, что это не настоящие флакон духов, упаковка, а также насадка. Это контрафактная продукция», – сообщает в своем отчете британская полиция, опубликовавшая 5 сентября фотографии емкости, в которой подозреваемые россияне якобы хранили опасное вещество для отравления экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери.

